Atp Barcellona 2023, Musetti: “Contro Tsitsipas sarà sfida alla pari”

Lorenzo Musetti ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la semifinale dell’Atp di Barcellona di domani in cui sfiderà Tsitsipas:“E’ stata una sorpresa il ritiro di Sinner. Non ho mai vinto contro Tsitsipas, come contro Djokovic la settimana scorsa. So che me la giocherò alla pari con il greco. Speriamo vada come a Montecarlo, è una buona occasione per fare una finale 500. Il mio obiettivo è continuare a vincere e fare bene per arrivare pronto a Roma e al Roland Garros, che sono i due tornei in cui so di poter dare il meglio di me”