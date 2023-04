Verona-Bologna, Verdi: “Serata speciale contro la mia ex squadra, possiamo salvarci”

“Oggi per me era una serata speciale contro la squadra che mi ha dato l’opportunità di propormi ai grandi palcoscenici: ci tenevo a fare bene e ci sono riuscito con due gol importanti che portano punti importantissimi. Abbiamo ripreso lo Spezia e ci siamo avvicinati ad altre squadre. Ora è tutto nelle nostre mani, vedremo che faranno le altre ma dovevamo vincere oggi e ci siamo riusciti”. Queste le parole dell’attaccante del Verona, Simone Verdi, autore di una doppietta nel successo dei gialloblù al Bentegodi con il Bologna. “Sono felice qui, sono contento di essere rimasto, l’abbraccio dei miei compagni dopo il gol per me è la cosa più importante”.