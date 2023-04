Flamengo, Jorge Sampaoli è il nuovo allenatore

Jorge Sampaoli, esonerato a marzo al termine di una incredibilmente negativa esperienza al Siviglia, ha preso il posto del portoghese Vitor Pereira sulla panchina del Flamengo, come annunciato dallo stesso club tramite i propri canali ufficiali. Il tecnico argentino, come si può leggere anche su Twitter, ha firmato un contratto con scadenza 31 dicembre 2024 e, in Brasile, troverà giocatori del calibro di Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta e Arturo Vidal. L’ex commissario tecnico di Cile e Argentina ha già allenato nel campionato verdeoro nel corso della sua lunghissima carriera: Sampaoli è stato, infatti, head coach del Santos tra dicembre 2018 e dicembre 2019, poi dell’Atletico Mineiro da marzo 2020 a febbraio 2021. Domani il debutto, con il Flamengo che affronterà il Coritiba domani, nella prima giornata della nuova edizione del campionato brasiliano.