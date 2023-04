Golf, RBC Heritage 2023: Walker in testa dopo 36 buche, in risalita Rahm

La leadership di Jimmy Walker, le ottime prove di Scottie Scheffler, Xander Schauffele e Justin Rose, la rimonta di Jon Rahm. Negli Stati Uniti è successo di tutto nel secondo round del RBC Heritage, torneo del PGA Tour che mette in palio 20 milioni di dollari. A Hilton Head (South Carolina), l’americano Walker guida la classifica con un totale di 130 (-12) e tre colpi di vantaggio nei confronti di Scheffler, Schauffele e Rose, tutti secondi con 133 (-9). Dopo il trionfo al Masters e un primo giro da dimenticare, lo spagnolo Rahm ha guadagnato 74 posizioni e ora è 18esimo con 136 (-6): il numero 1 mondiale, con un 64 (-7) bogey free e frutto di sette birdie, ha realizzato il miglior parziale di giornata. 6 successi sul PGA Tour per Walker, che ha però collezionato una sola Top 10 nelle ultime 98 gare giocate: per la nona volta in carriera è in testa dopo 36 buche giocate.