Atp Barcellona 2023: Alcaraz piega Davidovich Fokina, Tsitsipas facile con De Minaur

Nella giornata di oggi si sono giocati i match validi per i quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona 2023. Tanti alti e bassi per Alcaraz che piega Davidovich Fokina 7-6(5) 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Il numero 2 del mondo si aggiudica un incontro molto più equilibrato di quanto sembra dal risultato. Stesso numero di palle break concesse e una sola salvata in più da Alcaraz, rispettivamente 8/11 e 7/11. Nel complesso buona prestazione del vincitore dello Us Open 2022 che in semifinale incontrerà il sorprendente Evans che vince in rimonta contro Cerundolo 2-6 7-5 6-3. Il tennista inglese conferma l’ottimo periodo di forma, nonostante una superficie sulla carta ostica, e si guadagna la prima semifinali Atp del 2023. Dall’altra parte del tabellone Musetti approfitta del forfait di Sinner e si regala la semifinale contro Tsitsipas, che oggi si è sbarazzato di De Minaur in due set, 6-4 6-2, in poco più di un’ora di gioco. Ottimo livello di tennis dimostrato dal numero 2 del tabellone che domani partirà ampiamente favorito contro il tennista italiano. Domani aprirà la giornata il match tra Musetti e Tsitsipas che andrà in scena alle 13:30 sul centrale. A seguire, non prima delle 16, l’altra semifinale tra Alcaraz e Evans.