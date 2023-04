Avv. Grassani su sentenza Juventus: “Penalizzazione senza afflittività sarà da scontare prossima stagione”

“Dopo che il Collegio di Garanzia dello Sport ha annullato la precedente sentenza nei confronti della Juventus, ora starà alla Corte d’Appello Federale richiedere una nuova sanzione”, esordisce così Mattia Grassani, legale del Napoli, a Radio Kiss Kiss. “In termini di penalizzazione di punti si avrebbe l’immediata efficacia, dunque a fine stagione la Juventus probabilmente avrà un -X punti. Le altre società invece non si sono presentate in nessun grado di giudizio. Forse adesso la partecipazione di club terzi potrebbe anche essere dichiarata inammissibile perché finora nessuno si è presentato. Come tempi, per una definitività del pronunciamento e l’eventuale ricorso della Juventus, si andrebbe sicuramente a giugno”.

Poi sulla domanda, “Penalizzazione da scontare quest’anno o il prossimo?”: “Se parliamo di -8, e la Juventus avesse un vantaggio sulla quinta in zona Champions o sulla settima in zona Europa League di un numero di punti superiore, è chiaro che per i principi dell’afflittività la penalizzazione potrebbe anche essere per la prossima stagione. Però ci sono anche gli altri procedimenti e quel punto l’afflittività potrebbe arrivare già questa stagione. Ma si potrebbe arrivare anche a luglio o ai principi della prossima stagione”.