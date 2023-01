Atp Auckland/Adelaide 2023, Norrie e Bautista Agut in semifinale. Gasquet elimina Goffin

Nel giorno in cui a prendersi la scena del tennis mondiale è stato il sorteggio dei tabellini dell’Australian Open, il torneo di Adelaide 2023 è proseguito con i quarti di finale. Nella notte il britannico Jack Draper, prossimo avversario di Nadal nel primo Grande Slam dell’anno, si è sbarazzato in due set 6-4 7-6(3) del russo Karen Khachanov, mentre il sudcoreano Kwon Soo-Woo ha eliminato lo svedese Mikel Ymer mediante un netto 6-1 6-2. Tutto facile per Roberto Bautista Agut che, nel derby tutto spagnolo con Alejandro Davidovich Fokina, si è imposto con un secco 6-3 6-2. Nell’ultimo quarto di finale c’è stata una grande battaglia tra l’australiano Thanasi Kokkinakis ed il serbo Miomir Kecmanovic: alla fine è stato il padrone di casa ad avere la meglio, sconfiggendo l’avversario in tre set per 6-3 6-7(4) 6-1.

Per quanto riguarda il torneo di Auckland 2023, il britannico Cameron Norrie ha rischiato qualcosa contro lo statunitense Marcos Giron, ma è comunque riuscito a vincere in tre parziali 6-1 6-7(5) 6-2. A tenere alta la bandiera degli Stati Uniti ci ha pensato Jenson Brooksby, che piegato il francese Quentin Halys dopo due combattutissimi tie-break 7-6(3) 7-6(2). Tripudio transalpino per David Goffin e Constant Lestienne, che si sono rispettivamente imposti sul belga David Goffin (1-6 6-1 6-1) e sul serbo Laslo Djere (2-6 7-6(2) 7-5).