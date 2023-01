Sci alpino, anticipata partenza super-G maschile di Wengen

E’ stata anticipata la partenza del Super-G maschile di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023. A causa delle previsioni meteo, la giuria ha deciso di far partire la gara alle ore 12, anticipandola quindi di mezz’ora. Per l’Italia scenderanno in pista Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Florian Scheider, Matteo Franzoso, Giovanni Franzoni e Nicolò Molteni.