Conference League, il Var sarà utilizzato dai playoff fino alla finale

La Uefa ha annunciato che, per la prima volta, il Var sarà utilizzato negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League e in tutte le partite successive sino alla finale. Gli spareggi per la fase ad eliminazione diretta si giocheranno il 15 e il 23 febbraio; le squadre vincitrici accederanno agli ottavi di finale, dove incontreranno le otto vincitrici dei gironi che si sono conclusi lo scorso novembre.