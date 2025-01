Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Auckland 2025, torneo in programma sul cemento outdoor in Nuova Zelanda dal 6 all’11 gennaio. Sono ben tre i tennisti italiani ai nastri di partenza dell’evento di scena in Oceania: Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. A guidare il seeding è invece Ben Shelton, seguito dal campione uscente Alejandro Tabilo. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI (IN DOLLARI)

PRIMO TURNO – $ 7.295

SECONDO TURNO – $ 11.935

QUARTI DI FINALE – $ 20.555

SEMIFINALE – $ 35.480

FINALISTA – $ 60.350

VINCITRICE – $ 103.455

MONTEPREMI (IN EURO)

PRIMO TURNO – € 6.996

SECONDO TURNO – € 11.445

QUARTI DI FINALE – € 19.711

SEMIFINALE – € 34.024

FINALISTA – € 57.873

VINCITRICE – € 99.209

PUNTI PER IL RANKING ATP

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITRICE – 250 punti

ALBO D’ORO (dal 2000 a oggi)

2000 Magnus Norman b. Michael Chang 3–6, 6–3, 7–5

2001 Dominik Hrbatý b. Francisco Clavet 6–4, 2–6, 6–3

2002 Greg Rusedski b. Jérôme Golmard 6–7, 6–4, 7–5

2003 Gustavo Kuerten b. Dominik Hrbatý 6–3, 7–5

2004 Dominik Hrbatý b. Rafael Nadal 4–6, 6–2, 7–5

2005 Fernando González b. Olivier Rochus 6–4, 6–2

2006 Jarkko Nieminen b. Mario Ančić 6–2, 6–2

2007 David Ferrer b. Tommy Robredo 6–4, 6–2

2008 Philipp Kohlschreiber b. Juan Carlos Ferrero 7–6(4), 7–5

2009 Juan Martín del Potro b. Sam Querrey 6–4, 6–4

2010 John Isner b. Arnaud Clément 6–3, 5–7, 7–6(2)

2011 David Ferrer b. David Nalbandian 6–3, 6–2

2012 David Ferrer b. Olivier Rochus 6–3, 6–4

2013 David Ferrer b. Philipp Kohlschreiber 7–6(5), 6–1

2014 John Isner b. Lu Yen-hsun 7–6(4), 7–6(7)

2015 Jiří Veselý b. Adrian Mannarino 6–3, 6–2

2016 Roberto Bautista Agut b. Jack Sock 6–1, 1–0 rit.

2017 Jack Sock b. João Sousa 6–3, 5–7, 6–3

2018 Roberto Bautista Agut b. Juan Martín del Potro 6–1, 4–6, 7–5

2019 Tennys Sandgren b. Cameron Norrie 6–4, 6–2

2020 Ugo Humbert b. Benoît Paire 7–6(2), 3–6, 7–6(5)

2021 Annullato per pandemia di Coronavirus

2022 Annullato per pandemia di Coronavirus

2023 Richard Gasquet b. Cameron Norrie 4–6, 6–4, 6–4

2024 Alejandro Tabilo b. Tarō Daniel 6–2, 7–5