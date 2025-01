Solo il Milan è riuscito a fare peggio della Juventus in questa prima parte di stagione, ma per i bianconeri non può essere certo un’attenuante. La situazione attuale dei bianconeri è preoccupante e serve un’assunzione di responsabilità per ripianare

La Juventus è stata in grado di vincere solo una volta nelle ultime 5 partite di Serie A e, per essere chiari, le altre quattro gare portano tutte il segno X in schedina. Con 7 vittorie e 11 pareggi la Juve è l’unica squadra a non aver mai perso in questa stagione, ma purtroppo la matematica non è un’opinione ed essere imbattuti stavolta non è sintomo di benessere. L’unica avversaria diretta contro la quale Thiago Motta è riuscito a vincere per ora rimane la Lazio, quando per altro ci furono non poche polemiche per quanto riguarda la direzione arbitrale.

Che di fronte ci si trovino squadre medio-piccole o una delle cosiddette sette sorelle cambia poco, l’esito principale è sempre lo stesso. Alla Cortinassa si staranno chiedendo se ci sia una sorta di maledizione, anche se negli ultimi giorni l’hashtag #mottaout ha cominciato a prendere piede. Ma chi è il vero responsabile delle torbide acque in cui i bianconeri navigano ultimamente? La risposta appare chiara e no, non si tratta di Thiago Motta.

Caos Juve, il responsabile è solo uno: Cristiano Giuntoli

Talvolta le responsabilità di un’annata storta non possono ricadere sull’allenatore, o quantomeno non solo sulla sua figura. Nel caso della Juventus c’è più di un’opinione che indica come principale artefice del fallimentare avvio di stagione Cristiano Giuntoli, ds dei bianconeri. Tra i principali sostenitori di tale teoria c’è Graziano Carugo Campi, noto sul web per i suoi tweet poco diplomatici. Il senso di sbando totale della società Juventus è deprimente – scrive Carugo sul suo profilo X prima di indicare il responsabile della debacle: “Il responsabile è uno solo: Giuntoli. Anche a Napoli non mancarono le sbandate con Ancelotti e Gattuso, per esempio: quando l’allenatore non va, lui come dirigente non sa raddrizzare la rotta“.

Parole chiare e caustiche quelle di Carugo nei confronti di Giuntoli, che però hanno trovato l’appoggio di numerosi juventini sul web. Di recente infatti c’è anche la vicenda Danilo a tenere banco, perché tra i commenti i fan bianconeri non si capacitano di come ci si possa privare di un difensore, vista la situazione di emergenza in cui si trova la Juventus. A Giuntoli viene poi imputata la responsabilità di un mercato fallimentare, oltre alla mancanza di doti dirigenziali adatte alle aspirazioni della Cortinassa. Tra le risposte ai commenti da parte di Carguo poi, non è raro veder spuntare il nome di Marotta: “Tu paghi Giuntoli per fare quel ruolo. Marotta faceva quel ruolo”.