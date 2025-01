Cesare Casadei è senza dubbio uno dei più grandi gioielli del calcio italiano, nonostante non sia ancora riuscito ad esplodere.

Il suo addio dall’Inter in direzione Premier League nell’estate del 2022 per una cifra vicina ai venti milioni di euro sembrava poter essere la grande occasione della sua carriera per esplodere e brillare a soli diciannove anni. Così, però, non è stato, ma anzi il centrocampista classe 2003 ha rallentato il suo percorso di crescita tra i prestiti al Reading e al Leicester e, soprattutto, nei mesi in cui ha vestito la maglia del Chelsea. Le poche presenze con i Blues, complice anche il tanto caos delle ultime stagioni, non gli hanno permesso di ottenere la giusta visibilità.

Nello scorso mercato estivo Casadei è rimasto a Londra a disposizione di Enzo Maresca, un tecnico che di giovani se ne intende e che aveva comunque scelto di tenere l’azzurrino in rosa per la stagione in corso. Il campo, però, ha dato risposte diverse, e in realtà l’ex gioiello della primavera dell’Inter ha collezionato sole sei presenze stagionali, di cui cinque in Conference League e una in Carabao Cup. Nessun minuto, invece, in Premier League. Un minutaggio troppo basso per un calciatore che ha bisogno di giocare con continuità e di fare un salto in avanti. Un minutaggio che, oviamente, sta inducendo Casadei e il suo staff a fare ampie riflessioni in vista di gennaio.

Casadei a gennaio in Serie A: il Torino fa sul serio

Una delle squadre che sarà più attiva nel mercato di riparazione è sicuramente il Torino, che tra infortuni e problemi nella costruzione della squadra da affidare a Paolo Vanoli sta avendo non poche difficoltà. Come riportato da Sky Sport i granata avrebbero messo nel mirino Cesare Casadei e sarebbero pronti a riportarlo in Italia e a dargli minutaggio e continuità.

Secondo Sky tra il Torino e Chelsea la trattativa potrebbe costruirsi con una cessione a titolo definitivo e una recompra a favore dei Blues per riportare eventualmente Casadei al Chelsea. Una mossa importante da parte del Torino e di Urbano Cairo qualora dovesse andare in porto, una mossa che comporterebbe un investimento importante da parte della società da un lato, che accontenterebbe Vanoli e che farebbe comodo a Casadei per provare ad esplodere. La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime ore, con il Torino che ha già superato la Lazio nella corsa al centrocampista classe 2003.

Il ritorno in Italia di Casadei non è utopia: pronta la grande chance i Serie A.