Diffidati Empoli-Milan: chi sono i rossoneri che rischiano la squalifica per il match contro la Roma?

Il Milan deve riprendere il filo e fare un filotto in campionato per cercare di mettere al sicuro il terzo posto e di, chissà, pensare ad essere pronto a colpire in caso di passi falsi di Juventus e di Inter. I rossoneri dovranno iniziare la marcia del loro 2024 da Empoli per poi passare dalla sfida bella ed affascinante contro la Roma di Mourinho a San Siro. In quel del Castellani, ochhi puntanti su Reijnders: l’olandese, oltre ad essere in spolvero nelle ultime uscite del Diavolo, sarà l’unico titolare in diffida e che rischia quindi con un’ammonizione di saltare il match contro i giallorossi. Attenzione anche a Musah, americano che ha recuperato dalle noie muscolari delle settimane passate e che al Castellani dovrebbe partire dalla panchina. Anche lui è in diffida. Questi due i diffidati per la squadra di Pioli.