Formazioni ufficiali Udinese-Genoa, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa, sfida valida per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Ancora a caccia della prima vittoria stagionale i friulani, tenuti finora a galla dal solo Samardzic. La squadra di Gilardino ha invece rifilato un sonoro 4-1 alla Roma, dopo aver battuto già la Lazio, e vuole continuare a far bene per avvicinarsi gradualmente all’obiettivo salvezza. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 1 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-GENOA

UDINESE: Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Festy, Pereyra, Walace, Lovric, Kamara; Success, Lucca.

GENOA: Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Retegui.