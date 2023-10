Torino-Verona, Juric: “Sarà una battaglia. Turnover? Non riguarderà Zapata”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del match contro l’Hellas Verona valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Le partite con Milan e Lazio sono diverse perché a Roma abbiamo fatto cose buone, ma non avevamo abbastanza energie. La squadra ha fatto bene fin quanto non ha subito il gol. Avevamo speso tanto con la Roma e abbiamo pagato nella gara successiva. In allenamento abbiamo avuto poco tempo per lavorare. Sicuramente il fatto di avere tante scelte è un fattore positivo, ma a volte è anche uno svantaggio. Turnover? Non riguarderà Zapata, perché voglio vedere come cresce nel lavoro e come atleta. A centrocampo abbiamo tante opzione, in difesa siamo un po’ corti anche a causa dell’assenza di Vojvoda”.

Juric ha poi parlato della situazione della squadra e dei prossimi impegni di campionato: “Il Verona ha un bello spirito, ha messo in difficoltà Milan e Atalanta e ha battuto la Roma. Giocano 3-4-3, sarà una battaglia e mi aspetto una partita sporca. Dobbiamo portarla a casa e sfruttare ogni situazione. Poi c’è il derby, li abbiamo fatto bene ma con un pari e tre sconfitte: dovremo fare meglio”.