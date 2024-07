Atp Amburgo 2024: Darderi si prende un set di pausa, poi stende Hardt al terzo

Luciano Darderi avanza al secondo turno del torneo ATP 500 di Amburgo 2024. L’italo argentino ha sconfitto in tre set il dominicano Nick Hardt con il punteggio di 6-1 2-6 6-0 in un’ora e 37 minuti. Incontro a corrente alternata per l’azzurro, che dopo un primo set dominato ha ceduto di schianto nel secondo, per poi riprendersi e vincere in scioltezza nel terzo e decisivo set. Avrebbe dovuto essere derby azzurro sulla terra tedesca, ma Lorenzo Sonego ha dato forfait poco prima dell’avvio del match a causa di problemi intestinali, e dunque è rientrato all’ultimo Hardt come lucky loser. Al secondo turno Darderi affronterà Alexander Shevchenko, che ieri aveva superato in tre set la wild card tedesca Molleker.

LA CRONACA DEL MATCH – Il dominicano fatica a entrare in partita nel primo set, forse anche perché non si aspettava di scendere in campo oggi. Darderi ne approfitta e spinge, trovando subito due comodi break in apertura che lo portano sul 4-0. Hardt riesce a sbloccarsi nel sesto gioco, ma per Luciano è un gioco da ragazzi chiudere il set con il punteggio di 6-1 in soli 26 minuti.

Nel secondo parziale Hardt prende coraggio e confidenza, tirando fuori dal cilindro alcuni buoni colpi che gli permettono di mantenere i primi turni di battuta. Dall’altra parte invece Darderi comincia a commettere qualche errore di troppo e si innervosisce, forse perché vede allungarsi un match che sembrava quasi chiuso. Il classe 2002 cede il servizio nel quarto game, con il dominicano che si prende il break grazie ad un gran dritto lungolinea e alla chiusura a rete. L’italo argentino non riesce a reagire, e Hardt ne approfitta per chiudere il set mettendo a segno un altro break che gli vale il 6-2.

Nel terzo e decisivo set però, dopo una piccola pausa negli spogliatoi, Darderi riprende a giocare il suo tennis: sfonda ripetutamente col dritto ed è aggressivo in risposta, costringendo il suo avversario all’errore. Sembra nuovamente il match del primo set, con Hardt che cede la battuta e l’italo argentino che domina. Alla fine il dominicano non ne ha più, e Darderi trova addirittura tre break e chiude con un bagel che lo porta al secondo turno dell’Atp di Amburgo.