Basket: Eurolega ed Eurocup arrivano su Dazn, confermati i diritti anche a Sky

EuroLega ed EuroCup, insieme al massimo campionato di pallacanestro in Italia, continueranno a essere parte dell’offerta di Dazn, con una programmazione di oltre 500 partite in app, disponibili per tutti i fan in vista della prossima stagione: “Dazn mette a segno un altro punto, riconfermando il proprio ruolo come piattaforma di riferimento per tutti gli appassionati del basket europeo, anche per la stagione 2024/25, della Turkish Airlines EuroLeague e della Bkt EuroCup”, si legge nel comunicato stampa.

“Con il rinnovo dell’accordo, l’offerta di basket europea rimane solida nel palinsesto multisport di Dazn e dà continuità agli appassionati che potranno seguire prossimamente anche i tornei di basket ai Giochi olimpici di Parigi 2024, grazie al canale dedicato di Eurosport incluso in app, e le prossime stagioni 2024/2025 del massimo campionato italiano di basket e della Basketball Champions League. Con la prossima stagione di Eurolega ed EuroCup, siamo entusiasti di consolidare una verticalità dell’offerta di basket presente in app su Dazn, che ha l’obiettivo di attirare sempre di più l’interesse degli appassionati, rafforzando al contempo il nostro ruolo di player di riferimento per il basket nazionale ed internazionale”, commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

“Rinnovare il nostro impegno con Dazn in un mercato importante come l’Italia è una grande soddisfazione. Dazn è sinonimo di streaming sportivo di altissima qualità e sono sicuro che la nostra crescente fanbase italiana celebrerà insieme a noi l’opportunità di guardare il miglior basket paneuropeo sui propri dispositivi”, dichiara Paulius Motiejunas, Ceo dell’Euroleague Basketball.

Confermata l’acquisizione dei diritti per la stagione 2024/25 di EuroLeague e BKT EuroCup da parte di Sky, con i contenuti che saranno visibili anche in streaming su NOW. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, su Sky e NOW saranno trasmessi almeno quattro match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata. Oltre ai match in diretta, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, due rubriche settimanali (“Basket Room Europa” ogni mercoledì ed “EuroLeague Mixtape” ogni week end), le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

L’EuroLeague e l’EuroCup maschili continuano così ad essere importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende le competizioni delle squadre nazionali Fiba, oltre allo spettacolo del campionato professionistico americano Nba. Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky commenta così l’accordo: “È un annuncio importante che testimonia il forte legame tra Sky e il mondo del basket, da sempre centrale all’interno della Casa dello Sport. Sky dedicherà una grande copertura a EuroLeague ed EuroCup, con un’attenzione speciale per il cammino delle squadre italiane, oltre allo spettacolo della NBA. Continueremo a raccontare questo sport con la nostra inconfondibile firma, un mix di passione, professionalità e qualità tecnologica, che ci portano a essere un riferimento per i tanti appassionati”.

“Rinnovare la nostra partnership con SKY Italia è un passo importante per garantire che i nostri appassionati tifosi italiani possano continuare a godere del meglio dell’EuroLeague di basket. L’impegno di SKY nell’offrire una copertura di alta qualità e analisi approfondite ne fa il partner perfetto per portare l’emozione delle nostre competizioni agli spettatori di tutta Italia”, ha dichiarato ancora Paulius Motiejunas, CEO di Euroleague Basketball.