Scherma, 47 italiani in pedana tra Parigi e Tunisi. Il fioretto maschile a squadre cerca il pass olimpico in Francia

Sono 47 gli azzurri che saliranno in pedana in un doppio appuntamento internazionale tra Parigi e Tunisi. In Francia andrà in scena la tappa di Coppa del Mondo di fioretto, mentre in Tunisia la sciabola del responsabile d’arma Nicola Zanotti sarà impegnata nelle prove individuali del secondo Grand Prix della stagione. Gli occhi però sono inevitabilmente puntati all’ombra della Tour Eiffel (11-14 gennaio), dove la squadra azzurra ha l’obiettivo di staccare anche al maschile il pass (già conquistato dal team femminile) per i Giochi Olimpici della prossima estate. Giovedì 11 si partirà con i preliminari della gara maschile in cui l’Italia sarà rappresentata da Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Mattia De Cristofaro, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi ed Edoardo Luperi, mentre sono già ammessi al tabellone principale del sabato Tommaso Marini, Filippo Macchi, Alessio Foconi e Daniele Garozzo in quanto “top 16” del ranking mondiale. Venerdì 12 prenderà invece il via la competizione femminile con la fase a gironi e i primi assalti ad eliminazione diretta. In pedana le azzurre Arianna Errigo, Erica Cipressa, Olga Rachele Calissi, Anna Cristino, Camilla Mancini, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini che proveranno a raggiungere alla giornata clou di sabato le già ammesse per diritto di ranking Alice Volpi, Martina Batini, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. Domenica 14 spazio alle gare a squadre. L’Italia con il suo quartetto maschile – preiscritti Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini – insegue quell’aritmetica certezza della Qualifica Olimpica, già raggiunta lo scorso dicembre a Novi Sad dalla formazione femminile. Le campionesse del mondo in carica in Francia saliranno in pedana con Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi.

Il 2024 della sciabola invece si apre, come detto, con il Grand Prix di Tunisi. Si parte venerdì 12 gennaio con 23 azzurri (11 donne e 12 uomini) in gara. La tre giorni della kermesse nella capitale tunisina sarà aperta dalla fase a gironi e dal tabellone preliminare ad eliminazione diretta della sciabola femminile in programma venerdì 12. Per l’Italia saranno in pedana Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi e Mariella Viale, mentre saranno già qualificate alla giornata clou di domenica le “top 16” del ranking mondiale Martina Criscio e Rossella Gregorio. Niente da fare invece per Carlotta Fusetti, fermata da un infortunio. Sabato 13 spazio sono in programma le qualificazioni per il tabellone principale della prova maschile con gli azzurri Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti e Pietro Torre che proveranno a raggiungere Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo, già qualificati per il ranking.