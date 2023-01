Wta 500 Adelaide 2 2023, Camila Giorgi presente nel tabellone di qualificazione

Una presenza azzurra nelle qualificazioni del WTA 500 di Adelaide 2 2023, torneo scelto da molte big del circuito come preparazione al primo slam. Si tratta di Camila Giorgi, che torna a giocare dopo un’assenza dai campi di gioco di diversi mesi. La tennista marchigiana infatti manca dagli Us Open e per forza di cose non sarà un rientro facile. All’esordio è attesa dal match che la vedrà opposta a Sorana Cirstea, numero dieci del tabellone. La rumena ha già giocato durante la prima settimana della stagione, battendo Golubic e lottando un set contro Ons Jabeur. Lo spot dell’azzurra vede come testa di serie più alta l’estone Kaia Kanepi.

LO SPOT DI CAMILA GIORGI

K. Kanepi (6) v A. Bondar

C. Giorgi v S. Cirstea (10)