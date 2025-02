Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 24 febbraio 2025. Si conclude il turno di Serie A con il posticipo tra Roma e Monza, ma la giornata è caratterizzata da un ricco programma tennistico. Al via, infatti, i tornei Atp a Dubati, Santiago e Acapulco, così come i Wta di Austin e Merida. Sempre presente, poi, lo spettacolo del basket d’Oltreoceano con l’NBA.