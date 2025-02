Flavio Cobolli esce di scena al primo turno dell’Atp di Acapulco, ma lo fa dopo una grande partita contro Ben Shelton. L’azzurro ha ceduto in due set al termine di una partita spettacolare e molta tirata, terminata con due tiebreak e durata oltre due ore. Prosegue, quindi, il momento poco felice, in termini di vittorie, per il romano, che però almeno da questo match riceve tante indicazioni positive. Inoltre, per Shelton si tratta del primo successo contro l’azzurro, che si era aggiudicato entrambi i due precedenti, a loro volta molto equilibrati. Qualche rammarico c’è, soprattutto legato ai due set point non sfruttati nel secondo set.

IL TABELLONE E I RISULTATI

Cobolli out al primo turno di Acapulco contro Shelton: la cronaca

Il primo set è molto equilibrato e senza particolari scossoni, con entrambi i tennisti che concedono poco al servizio. L’unico a concedere qualche spiraglio all’avversario è proprio Cobolli, che però riesce ad annullare ben quattro palle break a Shelton nel quarto gioco. Si arriva, quindi, al tiebreak, dove Cobolli si porta avanti sul 2-3 perdendo poi i due servizi successivi. Lo statunitense ne approfitta e va ad aggiudicarsi il parziale. Flavio, però, non si lascia scoraggiare e inizia al meglio il secondo set, strappando il servizio all’avversario nel secondo gioco e volando sullo 0-3. Il contro break arriva a 15 nel quinto gioco, con Shelton che deve immediatamente difendersi da un’altra break.

Dopo qualche game interlocutorio, si arriva al dodicesimo, dove Cobolli ha una chance enorme. È qui, infatti, che l’azzurro si porta sul 15-40, e quindi con due set point a disposizione. Proprio nel momento più importante, il servizio torna a supportare Shelton, che annulla entrambe le palle break e prolunga nuovamente la contesa al tiebreak.

A questo punto, dopo uno scambio di break e contro break, i due si ritrovano in parità sul 4-4. Shelton si riporta in vantaggio sul 5-4, per poi infilare altri due punti consecutivi chiudendo definitivamente la partita. Al secondo turno, l’americano sfiderà il belga David Goffin, che all’esordio ha battuto senza problemi Rinky Hijikata per 6-2 6-3. “Era un successo che volevo tanto, dopo che nei due precedenti avevo perso sempre al terzo set in rimonta. Quindi volevo lottare, chiudere in due match e uscire dal campo. Sono contento della prestazione”, le parole di Shelton dopo la vittoria.