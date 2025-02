Nel quarto confronto nel giro di un mese e mezzo, i Minnesota Timberwolves si prendono subito la rivincita battendo Oklahoma City Thunder nella notte di NBA 2024/2025. Successo di misura, arrivato all’overtime ma dopo una grandissima rimonta, visto che lo svantaggio aveva toccato anche i 25 punti. A trascinare gli ospiti con due doppie doppie sono Jaden McDaniels (27 punti e 10 rimbalzi) e Naz Reid (22 punti e 11 rimbalzi), a cui si aggiungono i 21 punti di Nickeil Alexander-Walker dalla panchina.

Ma un altro grande protagonista è Anthony Edwards (17-13-8), che nonostante una partita complicata dal campo (5/15) si distingue con le giocate difensive decisive su Shai Gilgeous-Alexander. Il canadese, da canto su, sfiora una notevole tripla doppia (39-10-8) ma, appunto, non riesce a incidere nel tempo supplementare. Da evidenziare, infine, il 7/10 dal campo di Terrence Shannon Jr, che realizza 11 punti sui 17 totali proprio nel quarto quarto, favorendo la rimonta dei T’wolves.

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Nikola Jokic riscrive un’altra pagina della sua storia con una prestazione super contro Indiana Pacers. La stella dei Denver Nuggets, infatti, stavolta sfiora soltanto la tripla doppia, ma ritocca il suo primato di assist, realizzandone ben 19. A completare la sua prestazione sono 18 punti e 9 rimbalzi. Numeri che permettono ai suoi la vittoria per 116-125, grazie anche a un Aaron Gordon da 25 punti.

Nella notte NBA Phildelphia crolla ancora, LaVine super contro Charlotte

Non riesce più a vincere, invece, Philadelphia, che va incontro a un’altra serata da incubo perdendo anche contro i Chicago Bulls. Troppo arrendevoli i Sixers, tra le cui fila solo Kelly Oubre Jr (19 punti e 8 rimbalzi) e Paul George (19 punti) provano a lottare. Manca, invece, l’apporto di Tyrese Maxey, che si ferma a 13 punti. Ma non sarebbe comunque bastato, visto che Phila tocca anche i 50 punti di svantaggio, mentre il risultato finale è di 110-142. Tra i Bulls spicca la prova di Josh Giddey, che fa 8/11 dal campo per 25 punti e 16 rimbalzi, e Kevin Huerter, che di punti ne mette 23. A fine partita, l’analisi di Paul George è spietata: “Non diamo segnali di essere una squadra che ha voglia di competere. Ha poco senso anche parlare di playoff, figuriamoci di titolo. Non abbiamo l’atteggiamento e la costanza di una squadra di quel livello”.

Chi, invece, continua a volare sono i Detroit Pistons, che battendo i Los Angeles Clippers maturano la settima vittoria consecutiva, la nona nelle ultime undici partite. A spiccare è il solito Cade Cunningham, che in 37 minuti realizza 32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist. A proposito di prestazioni individuali, da evidenziare quella di Zach LaVine, che non lascia scampo a una Charlotte davvero troppo passiva e realizza la bellezza di 42 punti con una prestazione super dall’arco (8/9), permettendo a Sacramento di vincere 130-88.

Tra le altre partite, infine, da sottolineare la sconfitta dei Brooklyn Nets sul campo dei Washington Wizards per 107-99 (26 punti di Jordan Poole). Gli Atlanta Hakws, invece, ritrovano il sorriso dopo tre sconfitte di fila battendo per 98-86 i Miami Heat portando sei giocatori in doppia cifra.

Le classifiche delle due Conference di NBA aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 47-10 Boston Celtics 41-16 New York Knicks 37-20 Milwaukee Bucks 32-24 Indiana Pacers 32-24 Detroit Pistons 32-26 Orlando Magic 29-30 Atlanta Hawks 27-31 Miami Heat 26-30 Chicago Bulls 23-35 Brooklyn Nets 21-36 Philadelphia 76ers 20-37 Toronto Raptors 18-39 Charlotte Hornets 14-42 Washington Wizards 10-47

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 46-11 Denver Nuggets 38-20 Memphis Grizzlies 37-20 Los Angeles Lakers 34-21 Houston Rockets 35-22 Los Angeles Clippers 31-26 Minnesota Timberwolves 32-27 Dallas Mavericks 31-27 Golden State Warriors 30-27 Sacramento Kings 29-28 Phoenix Suns 27-30 San Antonio Spurs 24-31 Portland Trail Blazers 25-33 New Orleans Pelicans 14-43 Utah Jazz 14-43

Tutti i risultati della notte

Detroit Pistons – Los Angeles Clippers 106-97

Indiana Pacers – Denver Nuggets 116-125

Philadelphia 76ers – Chicago Bulls 110-142

Washington Wizards – Brooklyn Nets 107-99

Atlanta Hawks – Miami Heat 98-86

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 128-131 OT

Utah Jazz – Portland Trail Blazers 112-114

Sacramento Kings – Charlotte Hornets 130-88