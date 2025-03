La corsa Denis Shapovalov nell’Atp 500 di Acapulco si ferma in semifinale. Il canadese, dopo il successo nel 500 di Dallas, interrompe la serie positiva di otto partite e non riesce a conquistare la seconda finale consecutiva. Accede all’ultimo atto Alejandro Davidovich Fokina. Lo spagnolo, 0 titoli Atp in carriera, avrà l’occasione di riscattare la grande delusione della finale del 250 di Delray Beach (sopra 5-2 40-15 al terzo set con Kecmanovic). Punteggio di 7-6(3) 7-6(1) per il tennista iberico, che nel live ranking sale fino alla posizione numero 39 con 1325 punti. Se dovesse vincere in finale sfiorerebbe la top 30 issandosi in 33ª posizione. Qualche rammarico per Shapovalov, che ha servito per il set sia nel primo che nel secondo parziale (sopra 5-3 e 6-5). Resta positivo il torneo dell’ex numero 10 del mondo, che da lunedì tornerà in top 30 (n.28). Davidovich in finale se la vedrà con Tomas Machac, che l’ha spuntata al terzo set su Brandon Nakashima. 6-4 1-6 6-4 il punteggio a favore del numero 1 di Repubblica Ceca, che centra la prima finale del 2025 grazie al break ottenuto nel decimo, e ultimo, gioco del terzo set. Best ranking per Machac, che in caso di successo in finale entrerebbe per la prima volta in top 20 con 2330 punti. Miglior classifica in carriera anche per Nakashima, che da lunedì sarà 33 del mondo. In finale partirà leggermente favorito Machac, per tennis e per adattabilità alla superficie, ma il momento di forma di Davidovich Fokina non permette di dare per vinto lo spagnolo.

Nel 250 di Santiago

Francisco Cerundolo in rimonta contro Tomas Martin Etcheverry. 4-6 6-3 7-5 il punteggio in favore del numero 1 d’Argentina, che batte il connazionale dopo quasi tre ore di battaglia sulla terra cilena. Dopo la finale persa a Buenos Aires con Fonseca, arriva la seconda semifinale stagionale per Cerundolo. Per la prima volta nel 2025 Etcheverry era riuscito a mettere in fila due vittorie (Gaston e Garin), ma è mancata qualche energia nel set decisivo per ottenere la prima semifinale. Per Cerundolo sarà un’altra battaglia quella con Laslo Djere per un posto in finale. Il serbo non ha brillato nel quarto di finale con Jaime Faria, ma l’ha spuntata in tre set 7-6(5) 4-6 6-4. L’ex numero 27 Atp torna in top 100 (n.89) e sulla terra particolarmente rapida di Santiago potrebbe dare filo da torcere a Cerundolo. Dall’altra parte del tabellone tutto facile per Sebastian Baez, che sfrutta l’uscita di Navone agli ottavi e batte Damir Dzumhur 6-4 6-4. L’argentino prosegue la difesa del titolo dello scorso anno e in semifinale avrà il rematch della semifinale di Rio con Camilo Ugo Carabelli, che ha approfittato di un Federico Coria scarico dopo la vittoria con Tabilo ed è passato 6-4 6-4 in un’ora e mezza.