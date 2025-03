I Los Angeles Lakers vincono il derby con i Clippers 106-102. Luka Doncic e LeBron James non mancano all’appello. L’ex Mavs, nel giorno del suo 26° compleanno, chiude con 31 punti e 5 assist, sempre con percentuali migliorabili. Il Prescelto va in doppia doppia con 28 punti e 13 rimbalzi. 59 dei 106 punti dei gialloviola arrivano dal duo Doncic-James. Clippers battuti. Non basta la doppia doppia da 27 punti+16 rimbalzi di Ivica Zubac e i 21 punti di Kawhi Leonard. 18 punti+7 rimbalzi+9 assist per James Harden. Dopo un avvio shock (sotto 25-3), Cleveland rimonta e passa a Boston 123-116. Donovan Mitchell c’è e mette a referto 41 punti e 5 assist. Darius Garland ed Evan Mobley ne aggiungono 20 e 17. Celtics alla seconda sconfitta in fila, nonostante un Jayson Tatum monstre da 46 punti, 16 rimbalzi e 9 assist e un Jaylen Brown da 37 punti e 5 assist. Oklahoma vince in casa di Atlanta 135-119. Thunder in totale controllo dall’inizio alla fine. 31 punti per Shai Gilgeous-Alexander e 20 a testa per Jalen Williams e Luguentz Dort. Doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi per Isaiah Hartenstein. Sponda Hawks ci provano Caris LeVert e Onyeka Okongwu con 23 punti per parte. Denver corsara a Detroit 134-119. Nikola Jokic non si ferma e supera le triple doppie messe a segno nella scorsa stagione terminando con 23 punti+17 rimbalzi+15 assist e +33 di plus/minus. Top scorer Jamal Murray con 31 punti. Bene anche Michael Porter Jr. (28 punti+9 rimbalzi) e Christian Braun (23 punti+6 rimbalzi). Per i Pistons soli 11 punti per Cade Cunningham. 12 punti per Simone Fontecchio in 13 minuti sul parquet.

Nelle altre partite

La tripla a sei secondi dalla fine di OG Anunoby regala a New York la vittoria a Memphis. 114-113 per i Knicks, che mettono in fila la seconda vittoria portando sei giocatori in doppia cifra. Jalen Brunson guida il gruppo con 23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. 19 per Anunoby e 17 per Miles McBride con 17 punti in uscita dalla panchina. Niente da fare per i Grizzlies. Ja Morant alla sirena con 25 punti e 7 assist. Doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi per Desmond Bane. Phoenix rialza la china e batte New Orleans in casa 125-108. 25 punti per Bol Bol e 19 punti+12 rimbalzi per Nick Richards. 17 punti a testa per Devin Booker e Kevin Durant. Sponda Pelicans bene Jordan Hawkins e Yves Missi con 24 punti a testa. Miami piega Indiana 125-120. Tyler Herro Mvp con 29 punti e 7 assist. Contributo pesante dalla panchina di Duncan Robinson (20 punti+5 assist). 18+7+7 per Bam Adebayo. Pacers ko nonostante i 36 punti di Pascal Siakam. Crisi Minnesota che cade 117-116 a Utah. Out Anthony Edwards, Julius Randle e Rudy Gobert, poche soluzioni offensive per i Timberwolves. Bene Nazi Read (27+11+5) e Jaden McDaniels (20+10+5). Jazz trascinati dai 29 punti+12 rimbalzi di Josh Collins.

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 49-10 Boston Celtics 42-18 New York Knicks 39-20 Indiana Pacers 33-25 Milwaukee Bucks 33-25 Detroit Pistons 33-27 Miami Heat 28-30 Orlando Magic 29-32 Atlanta Hawks 28-32 Chicago Bulls 24-36 Brooklyn Nets 21-38 Philadelphia 76ers 20-38 Toronto Raptors 18-42 Charlotte Hornets 14-44 Washington Wizards 10-48

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 48-11 Denver Nuggets 40-20 Memphis Grizzlies 38-21 Los Angeles Lakers 37-21 Houston Rockets 38-22 Los Angeles Clippers 31-27 Golden State Warriors 32-27 Minnesota Timberwolves 32-29 Dallas Mavericks 31-28 Sacramento Kings 30-28 Phoenix Suns 28-31 San Antonio Spurs 24-33 Portland Trail Blazers 25-33 New Orleans Pelicans 16-44 Utah Jazz 15-44

I risultati di giornata

Detroit Pistons – Denver Nuggets 119-134

Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder 119-135

Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 116-123

Brooklyn Nets – Portland Trail Blazers 102-121

Chicago Bulls – Toronto Raptors 125-115

Memphis Grizzlies – New York Knicks 113-114

Miami Heat – Indiana Pacers 125-120

Phoenix Suns – New ORleans Pelicans 125-108

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 117-116

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 106-102