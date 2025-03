Marc Marquez apre alla grande la stagione 2025 di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati ufficiale vince la Sprint Race del GP di Thaliandia davanti al fratello Alex, secondo a 1″185 in Ducati Gresini. Con la vittoria in 13 giri di oggi, Marquez torna in testa alla classifica, con 12 punti. del Mondiale dopo Valencia 2019, ultima gara del campionato di 6 anni fa. “È stata una giornata perfetta. Sono stato costante nel passo gara, ma domani sarà la giornata più importante. Domani l’obiettivo minimo è salire sul podio“, ha detto l’otto volte campione del mondo. Completa il podio Pecco Bagnaia (+3″423). Il tre volte campione del mondo non aveva il ritmo dei fratelli Marquez, che giravano un paio di decimi più veloci del torinese. “È bellissimo salire sul podio dopo la giornata di ieri. C’è ancora da migliorare e lavoreremo molto. Ho spinto quando dovevo e credo sia un ottimo modo per iniziare l’anno”, le sue parole. Quarto un grande Ai Ogura (+4″392). Il rookie, in sella alla sua Aprilia Trackhouse, ha tenuto il passo di Bagnaia per tutta la gara, ma senza mai riuscire a piazzare la zampata per il podio. Bene Franco Morbidelli (Ducati VR46), che è quinto a 5″790. Pedro Acosta (Ktm) paga un avvio nella mischia ed è sesto a 11″700. Il giovane pilota spagnolo ha perso diverso tempo dietro Fabio Quartararo, settimo a 13″437 su Yamaha, e Brad Binder, ottavo a 14″228 su Ktm, e ha perso subito contatto dai primi cinque. Completano la top ten Joan Mir (Honda) e Johann Zarco (Honda LCR). Fuori dai punti Marco Bezzecchi (Aprilia). L’azzurro è andato in stallo in partenza e non è riuscito a risalire nel corso dei 13 giri terminando 12°. Indietro anche Luca Marini (Honda), 15°, ed Enea Bastianini (Ktm Tech3), 18°. Problema tecnico per Fabio Di Giannantonio, costretto al ritiro quando si trovava a centro gruppo. Caduta, senza conseguenze, per Jack Miller (Yamaha Pramac).

La top ten di giornata

Marc Marquez (Ducati) Alex Marquez (Ducati Gresini) +1″185 Francesco Bagnaia (Ducati) +3″423 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +4″392 Franco Morbidelli (Ducati VR46) +5″790 Pedro Acosta (Ktm) +11″700 Fabio Quartararo (Yamaha) +13″437 Brad Binder (Ktm) +14″228 Joan Mir (Honda) +15″453 Johann Zarco (Honda LCR) + 16″209

La classifica del Mondiale

Subito cinque punti guadagnati da Marquez su Bagnaia. Entrambe le Ktm a punti. Importanti i primi punti in stagione per Joan Mir.