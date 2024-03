Atp Acapulco 2024, Ruud rimonta Rune: in finale sfiderà il campione uscente De Minaur

I finalisti dell’ATP 500 di Acapulco 2024 saranno Casper Ruud e Alex De Minaur, usciti vittoriosi da due semifinali molto combattute e determinati a conquistare il primo titolo della stagione. Strepitoso momento di forma per entrambi, come testimoniato dalla classifica ma anche dagli ultimi risultati. Per il norvegese si tratta della seconda finale di fila dopo quella persa la scorsa settimana, sempre in Messico a Los Cabos. Già certo di tornare in top 10, in semifinale ha ottenuto un’altra bella vittoria, rimontando un set di svantaggio a Holger Rune. 3-6 6-3 6-4 il punteggio del match, maturato dopo 2h24′ di gioco, in cui Ruud è stato bravissimo a recuperare un break di svantaggio nel parziale decisivo, vincendo gli ultimi quattro giochi di fila.

Ha invece impiegato circa un’ora e tre quarti De Minaur per piegare la resistenza di Jack Draper. L’australiano ha conquistato il primo parziale per 6-3, salvo poi perdere il secondo per 6-2; non si è però di fatto giocato nel terzo, con il britannico che è crollato fisicamente e, dopo aver provato a stringere i denti, ha alzato bandiera bianca sullo 0-4. Seconda finale consecutiva ad Acapulco dunque per De Minaur, che andrà a caccia del bis e del riscatto dopo la finale di Rotterdam persa contro Sinner. In caso di titolo, si confermerebbe in top 10 ma soprattutto salirebbe al terzo posto della Race.