NBA 2023/2024: Antetokounmpo ne mette 46 nel successo dei Bucks, decima vittoria di fila per Boston

Giannis Antetokounmpo - Photo by Erik Drost (CC BY 2.0)

46 punti, 16 rimbalzi. C’è un solo uomo al comando e questo si chiama Giannis Antetokounmpo, autentico trascinatore dei Milwaukee Bucks, sempre terzi a Est. Nel match della regular season NBA 2023/2024 andato in scena nella notte italiana, la franchigia del Wisconsin supera per 113-97 i Chicago Bulls nel segno del greco. Vincono però anche le due squadre che precedono i campioni 2020-2021. I Boston Celtics sono ormai un treno in corsa e travolgono qualsiasi cosa gli capiti davanti. Contro i Dallas Mavericks è infatti arrivato il decimo successo consecutivo, che porta il bilancio casalingo a 28 vittorie e sole 3 sconfitte. Sugli scudi Jayson Tatum con 32 punti a referto. Bene anche i Cleveland Cavaliers, trascinati da Evan Mobley (22 punti e 17 rimbalzi) sul campo dei Detroit Pistons. Serata no per Simone Fontecchio con 7 punti (appena il 25%), 2 rimbalzi e un assist. Senza voto invece Danilo Gallinari, a proposito di italiani, che ha collezionato solo un rimbalzo nei 6 minuti a disposizione sul parquet.

Bene i Philadelphia 76ers, che piegano i Charlotte Hornets nel segno del solito Maxey (33 punti); bene anche i Los Angeles Clippers, a valanga sui Washington Wizards, sempre più ultimi. I New Orleans Pelicans annientano gli Indiana Pacers con un netto 129-102, mentre Portland vince di 30 contro i Memphis Grizzlies. Sesta vittoria nelle ultime sette gare per i Golden State Warriors, vittoriosi per 120-105 contro i Raptors (25 punti per Steph Curry con 7 triple a bersaglio) e tornati in piena lotta play-in. Infine, la capolista Minnesota Timberwolves cede il passo ai Sacramento Kings all’overtime: 124-120 il punteggio finale con Malik Monk MVP (39 punti).