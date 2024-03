Atp Acapulco 2024: De Minaur si conferma campione, altra finale persa da Ruud

Alex De Minaur è il campione dell’ATP 500 di Acapulco 2024. Secondo titolo consecutivo sul cemento messicano per il tennista aussie, capace di entrare a far parte di una ristretta cerchia di giocatori (che comprende Muster, Almagro e Ferrer) in grado di difendere il titolo ad Acapulco. L’australiano l’ha fatto con un percorso da applausi, culminato con una finale praticamente perfetta vinta contro Casper Ruud. 6-4 6-4 il punteggio del match, durato poco meno di due ore di gioco, in cui De Minaur è stato molto solido al servizio ed ha fatto la differenza nei momenti chiave, dando continuità al suo ottimo momento di forma. Grazie a questo risultato, il tennista di Sydney rimane in top 10 e sale addirittura al numero 3 della Race.

Seconda finale persa invece da Ruud, che dopo il ko di sette giorni fa contro Thompson – sempre in Messico, ma a Los Cabos – ha ceduto nuovamente il passo a un avversario nell’atto conclusivo. Il suo torneo rimane comunque più che positivo, come certificato dalle vittorie in rimonta ai danni di Shelton e Rune, e il futuro della stagione appare roseo. Tornato in top 10, proverà a giocarsi le sue carte tra Indian Wells e Miami prima di tornare protagonista sulla sua amata terra battuta.