Tennis, derby cinese in finale a Austin: Boulter e Kostyuk rovinano la festa americana a San Diego

Sono giunti alle battute conclusive i due tornei Wta in programma questa settimana, che precedono il Sunshine Double, e le sorprese non sono mancate. In quel di Austin, saranno due giocatrici cinesi a contendersi il titolo. Si tratta di Yue Yuan, che in semifinale ha travolto la slovacca Schmiedlova con un netto 6-0 6-3, e Xiyu Wang, capace di eliminare la prima testa di serie Kalinina con il punteggio di 6-3 7-6. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Wang a partire favorita: appuntamento alle ore 21.00.

Niente derby a stelle e strisce invece nel Wta 500 di San Diego 2024, dove sembrava tutto apparecchiato per una finale tra Jessica Pegula ed Emma Navarro, rispettivamente prima e terza forza del seeding, invece sono maturate due sorprese. Una scatenata Katie Boulter – che punta ad imitare il fidanzato De Minaur, vittorioso ad Acapulco – ha sconfitto con un sonoro 6-3 6-1 Navarro in 1h16′. Ha impiegato invece poco più di un’ora e mezza Marta Kostyuk per piegare la resistenza di Pegula con lo score di 7-6 6-1. Nessun precedente tra le due, ma sarà Kostyuk a scendere in campo con i favori del pronostico. Match in programma a mezzanotte ora italiana.