NBA 2023/2024: LeBron James fa la storia, ma i Lakers perdono contro Denver. Ok Heat e Nets

LeBron James - Photo by Erik Drost (CC BY 2.0)

Nella notte italiana è stata scritta la storia della NBA. Con i 26 punti segnati nel match tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, LeBron James è diventato infatti il primo cestista della storia a raggiungere (e, nella stessa serata, superare) quota 40.000 punti. Staccato ulteriormente Kareem Abdul Jabbar, secondo in questa graduatoria con 38.387 punti. Nonostante una prestazione da applausi, condita anche da 4 rimbalzi e 9 assist, i Lakers sono stati sconfitti dai campioni in carica, guidati dal solito Nikola Jokic. Davanti agli occhi del connazionale Novak Djokovic, che si trova in California perché tra pochi giorni inizierà il torneo di tennis di Indian Wells, il ‘Joker’ ha messo a referto una doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi, portando i Nuggets alla sesta vittoria consecutiva.

Per quanto riguarda gli altri match andati in scena, successo per i Miami Heat, che nel segno di un Jimmy Butler da 37 punti hanno piegato da 37 punti hanno piegato gli Utah Jazz per 126-120. C’è invece lo zampino di Mikal Bridges (38 punti) nella vittoria dei Brooklyn Nets ai danni degli Atlanta Hawks per 114-102. Hanno avuto bisogno di un supplementare i Portland Trail Blazers in quello che, se ci fossero le retrocessioni, sarebbe stato uno “scontro salvezza” contro i Memphis Grizzlies. Infine, i Phoenix Suns cadono a sorpresa contro gli Houston Rockets per 118-109: sugli scudi Jalen Green, MVP con 34 punti e 9 rimbalzi.