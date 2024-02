Atp Acapulco 2024: Cobolli si qualifica per il main draw, battuto in tre set Lestienne

Flavio Cobolli è una garanzia. Accreditato della prima testa di serie nel tabellone cadetto dell’Atp 500 di Acapulco, il giovane tennista romano ha rispettato il pronostico e si è qualificato per il main draw. Dopo il successo ai danni di Holt, è arrivato il bis contro il francese Constant Lestienne, giocatore molto esperto che Flavio ha superato con il punteggio di 7-5 3-6 6-0 dopo 2h07′ di gioco.

L’azzurro è partito forte, ottenendo il break in apertura, salvo essere raggiunto dall’avversario sul 3-3. Non si è però disunito e, appena prima del tie-break, ha ottenuto il break decisivo per far suo il parziale. Nel secondo set ha invece faticato e si è inchinato per 6-3, mentre non c’è stata storia nella frazione decisiva, in cui Cobolli ha perso appena quattro punti (peraltro vincendo i primi 19 consecutivamente) e si è imposto per 6-0. Nel tabellone principale, l’azzurro se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime.