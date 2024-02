NBA 2023/2024: ai Lakers non basta LeBron James, Jokic trascina Denver con una tripla doppia speciale

E’ stata una domenica molto intensa oltreoceano dato che sono andate in scena ben undici partite valide per la regular season NBA 2023/2024. A un solo assist dalla tripla doppia Giannis Antetokounmpo, che grazie ai suoi 30 punti e 12 rimbalzi ha comunque guidato i Milwaukee Bucks alla vittoria contro i Philadelphia 76ers. LeBron James ha invece avvicinato ulteriormente quota 40mila punti, sfoggiando una prestazione da 28 punti, 7 rimbalzi e 12 assist, ma i suoi Los Angeles Lakers hanno ceduto il passo ai Phoenix Suns. Crollo dei Dallas Mavericks, ko contro gli Indiana Pacers di Myles Turner (33 punti, massimo stagionale), mentre i Cleveland Cavaliers hanno ritrovato la vittoria, piegando per 114-105 i Washington Wizards (doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi per Allen).

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Tripla doppia sfiorata da Dejounte Murray, autore di 25 punti, 9 rimbalzi e 11 assist nel successo degli Atlanta Hawks contro gli Orlando Magic, mentre gli Oklahoma City Thunder restano in scia di Minnesota: domati anche gli Houston Rockets grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander da 36 punti. Successi anche per Chicago Bulls e Utah Jazz, rispettivamente ai danni di New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, così come per i Sacramento Kings, capaci di piegare i Los Angeles Clippers grazie a un finale in crescendo e un ispirato De’Aron Fox. Quinta vittoria nelle ultime sei gare per gli Charlotte Hornets, vittoriosi a Portland.

Infine, non poteva mancare all’appello il miglior giocatore della lega, determinato a conquistare il titolo di MVP anche quest’anno. Nikola Jokic ha infatti sfoderato la sua solita tripla doppia, che poi tanto “solita non è stata” dato che è solo la terza della sua carriera con almeno 30 punti, 15 rimbalzi e 15 assist (nel suo caso 32 punti, 16 rimbalzi e 16 assist). Inutile dire che i Denver Nuggets abbiano superato i Golden State Warriors: 119-103 il punteggio finale.