Atp 500 Rio de Janeiro 2024: Baez batte Cerundolo e vola in finale

Sebastian Baez è il primo finalista dell’Atp 500 di Rio de Janeiro. L’argentino ha avuto la meglio nel derby contro Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-5 6-0 in un’ora e 26 minuti di gioco. Il classe 2000 ritocca il suo best ranking e sale al 23° posto, da lunedì, a 1699 punti superando Fokina e Struff. Se dovesse vincere in finale, con uno tra Navone e Norrie, si isserebbe in 21ª posizione dietro proprio a Cerundolo. Per quanto riguarda il vincitore del 250 di Lione 2023, prosegue l’avvio di 2024 per nulla esaltante. Oltre alla semifinale qui in Brasile, ottenuta anche grazie a un tabellone favorevole (bye, Comesana, Ramos, Lajovic), sono quattro le sconfitte nei turni di apertura (Bautista a Hong Kong, Muller a Auckland, Munar a Cordoba e Diaz Acosta a Buenos Aires). Anche agli Australian Open non aveva convinto, con la vittoria al quinto set contro il numero 220 Sweeny e poi la sconfitta in tre set con Marozsan al secondo turno.