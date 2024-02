NBA 2023/2024: Fontecchio realizza 17 punti, ma i Pistons perdono ancora. Successi per Boston e Minnesota

Poche ma buone le tre partite valide per la regular season NBA 2023/2024 andate in scena nella notte italiana. Ha regalato spettacolo il confronto tra Detroit Pistons e Orlando Magic, finito 109-112 e deciso da Paolo Banchero con un canestro a 0.9 secondi dalla sirena. Altra sconfitta dunque per la franchigia del Michigan, che si gode però un Cunningham da 26 punti e soprattutto un Simone Fontecchio da 17 punti, 3 rimbalzi e 5 assist nei 31 minuti trascorsi sul parquet.

Non hanno invece tradito le aspettative le capoliste delle rispettive conference. I Boston Celtics hanno piegato per 116-102 i New York Knicks nel segno di Jalen Brown, autore di un trentello. Ottava vittoria di fila per i ‘verdi’, sempre più in fuga a Est. Sono tornati al successo invece i Minnesota Timberwolves, guidati dal duo Edwards-Anthony Towns (rispettivamente 29 punti e 8 rimbalzi, 28 punti e 9 rimbalzi) contro i Brooklyn Nets, ko per 101-86.