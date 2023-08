Atp 500 e Wta 500 Washington 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 2 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’Atp 500 e del Wta 500 di Washington. Sul cemento americano si parte con la sfida tra Belinda Bencic e Lauren Davis sul campo principale. A seguire, spazio ad Elina Svitolina contro Daria Kasatkina. Non prima delle 22:00, scatterà, tra gli uomini, il turno di Brandon Nakashima e dell’ex numero 1 al mondo Andy Murray. La testa di serie numero 1 del torneo Taylor Fritz chiuderà il programma contro Zachary Svajda. Occhi puntati anche su Felix Auger-Aliassime, che sfiderà Yosuke Watanuki e su Alexander Bublik, in campo contro Gael Monfils che ha beneficiato di una wild card. Di seguito, il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì per quel che riguarda i due tornei.

Stadium

Dalle 18:00, (6) Belinda Bencic – (Q) Lauren Davis

Non prima delle 20:00, (WC) Elina Svitolina – (5) Daria Kasatkina

Non prima delle 22:00, Brandon Nakashima – (15) Andy Murray

Non prima delle 01:00, (Q) Hailey Baptiste – (3) Coco Gauff

A seguire, (1) Taylor Fritz – (Q) Zachary Svajda

John Harris

Dalle 18:00, (13) Ugo Humbert – Thanasi Kokkinakis

A seguire, Yosuke Watanuki – (3) Felix Auger-Aliassime

Non prima delle 22:00, (8) Liudmila Samsonova – Sorana Cirstea

A seguire, (WC) Gael Monfils – (6) Alexander Bublik

Non prima delle 02:30, Jennifer Brady – TBD

Grandstand

Dalle 18:00, Radu Albot – (16) J. J. Wolf

A seguire, (11) Christopher Eubanks – (LL) Sho Shimabukuro

Court 4

Dalle 18:00, Alexa Guarachi/Monica Niculescu – Lidziya Marozava/Ingrid Gamarra Martins

A seguire, Gregoire Barrere – (9) Daniel Evans

A seguire, (12) Tallon Griekspoor – Liam Broady