Nuoto, Mondiali paralimpici 2023: altre sette medaglie azzurre, record del mondo per Fantin

Sette medaglie per l’Italia nel day 2 dei Mondiali di nuoto paralimpico. Gli azzurri hanno conquistato 3 ori, 1 argento e 3 bronzi confermandosi al primo posto del medagliere (9 ori, 2 argenti, 4 bronzi). Spicca la vittoria di Antonio Fantin (GS FF.OO./SS Lazio nuoto) che firma anche il nuovo record del mondo nei 100 stile libero maschili S6. L’atleta veneto vince in 1:02.98 davanti ai due brasiliani Talisson Glock e Daniel Xavier Mendes. “Non è mai solo merito mio. Ringrazio tutti coloro che quest’anno mi hanno letteralmente salvato la vita: ho affrontato un delicatissimo intervento chirurgico che ha messo a rischio il mio percorso sportivo. È un traguardo straordinario impreziosito dal WR sotto 1.03. Vorrei ricordare la mia grande amica Alessia della Lazio Nuoto che oggi mi ha incitato da lassù”, ha dichiarato Antonio Fantin.

Trionfo anche per Federico Bicelli (GS Fiamme Azzurre/Bresciana no frontiere) che ha fatto sua la finale dei 400 stile libero maschili S7 con il tempo di 4:40.55 con un vantaggio di 41 centesimi sull’argentino Inaki Basiloff. Terzo posto per l’ucraino Andrii Trusov. “La giornata di ieri è stata emozionante e mi ha dato carica ed energia – le parole dell’azzurro – Avevo studiato bene la tattica di gara, un passaggio prudente per dare tutto nei secondi 200 metri e ha funzionato”. Il terzo oro l’ha conquistato Stefano Raimondi (GS FF.OO.) che ha vinto la finale dei 200 misti maschili SM10 con il tempo di 2:10.41, davanti agli australiani Col Pearse e Alex Saffy. “Spero di continuare così. È stata una gara difficile dopo la delusione dei 50, speravo in un tempo migliore ma va bene così”, le parole di Raimondi.

Argento per Xenia Francesca Palazzo (GS Fiamme Azzurre/Verona swimming team) nei 100 dorso femminili S8. Bronzo per Emmanuele Marigliano (CC Portici) nei 150 misti SM3, mentre Alessia Berra ha vinto la stessa medaglia nei 100 farfalla femminili S12 con il tempo di 1:06.98. La 15esima medaglia per l’Italia l’ha vinta infine Federico Morlacchi (GS Fiamme Azzurre/Polha Varese) nella finale dei 200 misti SM9.