Highlights Fiorentina-Grosseto 4-0: amichevole 2023 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Gli highlights e le azioni salienti di Fiorentina-Grosseto 4-0, match amichevole tra i viola e la formazione che milita in Serie D. A segno nel primo tempo Brekalo e Arthur, poi Sabiri e Jovic nella ripresa. Dopo un palo, l’ex Torino deposita in rete al 42′. Tre minuti più tardi ecco il bis siglato dall’ex Juve Arthur che realizza un rigore in movimento. Tris nel secondo tempo con una splendida punizione di Sabiri, prima del poker nel finale di Jovic con un mancino in caduta sul primo palo.