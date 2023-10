Atp 500 Basilea 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 26 ottobre

Nella giornata di domani, giovedì 26 ottobre, andranno in scena i secondi turni dell’Atp 500 di Basilea 2023. Apre il programma la testa di serie numero 3 Fritz contro Shevchenko alle 14. In campo anche il numero 1 del seeding Rune contro Baez. Sul campo 1 giocheranno solo Grirekspoor e De Minaur. Ecco il programma completo della giornata.

CENTER COURT

a partire dalle 14 (3) Fritz vs Shevchenko

a seguire (WC) Stricker vs (2) Ruud

non prima delle 18 (1) Rune vs Baez

a seguire (Q) Van de Zandschulp vs (6) Auger-Aliassime/Riedi

COURT 1

secondo match dalle 14 (5) De Minaur vs Griekspoor

a seguire (7) Jarry vs Humbert