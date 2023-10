Highlights e gol Psg-Milan 1-0, Youth League 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 87

Il video con gli highlights di Psg-Milan 1-0, sfida valevole per il terzo turno della fase a gironi di Youth League 2023/2024. I rossoneri non riescono a consolidare il primo posto e subiscono la prima sconfitta. Decide un gol di Mayulu al 39′, che regala tre punti preziosi ai parigini, capaci di raggiungere in vetta al gruppo proprio il Milan. I ragazzi di Abate possono comunque essere soddisfatti della prestazione (ovviamente non del risultato), specialmente vista l’assenza di un punto di riferimento offensivo come Camarda.