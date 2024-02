Atp 500 Acapulco 2024: Cobolli rimonta Auger-Aliassime e vola al secondo turno

Flavio Cobolli vola al secondo turno dell’Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il tennista fiorentino batte Felix Auger-Aliassime in rimonta 2-6 6-3 6-3 in un’ora e 58 minuti di gioco. Dopo un primo set tutto canadese, il giocatore cresciuto nel Tennis Club Parioli reagisce e domina il secondo parziale togliendo la battuta due volte all’avversario. Inerzia del match che si sposta verso Cobolli, che approfitta del non esaltante, per usare un eufemismo, momento di forma di Aliassime per centrare la vittoria più prestigiosa della sua carriera. Il classe 2002 ritocca il suo best ranking (64) e si guadagna un secondo turno con uno tra Safiullin e la testa di serie numero 5 Tsitsipas. Cobolli proverà a raggiungere il suo terzo quarto di finale in carriera, a livello Atp, dopo quelli a Montpellier 2024 e Delray Beach 2023. L’azzurro ottiene la settima vittoria del 2024 a livello Atp, a fronte di quattro sconfitte. Una sola l’eliminazione al primo turno, nel 250 di Los Cabos contro Nishioka. Si conferma il momento difficile per Auger-Aliassime, che non riesce a dare continuità al suo tennis. Il canadese da lunedì prossimo uscirà anche dalla top 30 e dovrà ritornare a un livello di forma accettabile se vorrà essere testa di serie nei tornei del grande Slam.