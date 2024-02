Nba 2023/2024: successi pesanti per Toronto e Miami, ancora ko Detroit

Prosegue l’Nba con quattro partite nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio. Toronto passa in casa di Indiana 130-122. L’ex Siakam non riesce a trascinare i Pacers con 27 punti, 9 rimbalzi e 6 assist. Sottotono Haliburton, 9 punti e 7 assist. Non bastano i 34 con 9 rimbalzi di Mathurin. Sponda Raptors, tripla doppia per Barnes da 21+12+12 e doppia doppia per Poeltl da 15+10 rimbalzi. Bene anche Barrett, 24+5 assist. Toronto si avvicina alla zona play in e Indiana esce dalla top 6 in favore di Miami. Heat che hanno battuto a domicilio Sacramento 121-110. Senza Jimmy Butler, squalificato dopo la rissa contro New Orleans, ci pensano Adebayo, 28+10+7, e Jaime Jaquez Jr., 26+5 rimbalzi. Bene anche un redivivo Kevin Love da 19 punti e 7 rimbalzi. Solita tripla doppia per Sabonis, 14+14+10, e solita prova solida si Fox, 27+8+6. Sacramento manda soli quattro giocatori in doppia cifra, oltre ai due già citati sono 28 per Murray e 14 per Huerter. Detroit lotta ma perde ancora, sesto ko in fila, e lo fa in casa di New York 113-111. Doppia doppia da 35 punti e 12 assist per Brunson e prova consistente di Hart, 23+8+6. Non bastano ai Pistons i 32+8 assist del solito Cunningham. 12 punti per Simone Fontecchio, a cui aggiunge anche 3 rimbalzi e 1 assist. Successo importante in chiave play in per Brooklyn, che batte 111-86 una Memphis ormai in tanking. Schroder top scorer con 18 punti. Tante seconde linee in campo per i Grizzlies. Il migliore è Stevens con 17 punti, seguito da Jackson con 15.