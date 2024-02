Atp 500 Acapulco 2024: super Arnaldi batte Fritz e si regala il secondo turno con Shelton

Continua il grande momento del tennis italiano. Matteo Arnaldi ottiene la vittoria più prestigiosa della sua carriera a batte Taylor Fritz nel primo turno dell’Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il sanremese vince 6-4 4-6 6-3 in due ore e 37 minuti di gioco. L’azzurro vince il primo set dopo essere andato sotto di un break nel terzo game. Decisivo il break nel decimo game, che chiude il primo parziale dopo 47 minuti. Nel secondo set arriva la reazione dell’americano, che recupera un break, sempre nel terzo game, e si prende secondo parziale in 51 minuti. Nel terzo set, Arnaldi ottiene l’88% dei punti con la prima di servizio e mantiene il break ottenuto nel quarto gioco chiudendo il set 6-3 con 19 vincenti e soli 5 gratuiti. Successo che darà sicuramente morale al numero tre d’Italia (38 Atp), che veniva dalle sconfitte inaspettate contro Purcell (primo turno Los Cabos) e Hijikata (secondo turno Delray Beach). Arnaldi avanza al secondo turno e si regala un’altra super sfida contro un altro americano, Ben Shelton, che ha battuto soffrendo al terzo set Daniel Evans 2-6 7-5 7-6(5). Caduta inaspettata per Fritz che, dopo i quarti di finale agli Australian Open e il successo a Delray Beach in finale con Paul, non riesce a difendere la semifinale dello scorso anno. Lo statunitense da lunedì uscirà anche dalla top ten, che vedrà il ritorno nei 10 di Tsitsipas, o De Minaur in caso di vittoria del torneo con il greco fuori prima delle semifinali.