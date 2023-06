Atp 250 Stoccarda 2023: primo titolo su erba per Tiafoe, battuto Struff al terzo set

Tiafoe batte Struff al terzo set, 4-6 7-6(1) 7-6(8), nella finale dell’Atp 250 di Stoccarda. Match al cardiopalma con un solo break in tutta la durata dell’incontro. Il tedesco vince il primo set e ha la possibilità di chiudere i conti al tie break del del secondo set, ma è l’americano a vincerlo dominando con il punteggio di 7-1. Si va al set decisivo ed è Tiafoe a spuntarla, salvando un match point nel tie break, e a conquistare il primo titolo su erba e terzo in carriera. L’americano entra anche per la prima volta in top ten scavalcando Khachanov. Grande delusione per Struff, che manca per un soffio il primo titolo in carriera ed è al momento il giocatore con la classifica più alta, 21°, a non avere un torneo Atp in bacheca. Ora il tedesco ripartirà da Halle dove incontrerà al primo turno Safiullin, mentre Tiafoe volerà in Inghilterra per il primo turno del Queens contro Van De Zandschulp.