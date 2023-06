Italia-Olanda, Acerbi: “Ci vuole un ricambio generazionale”

“Il ricambio generazionale ci vuole in una Nazionale, non dimenticando il percorso fatto in questi anni”. Lo ha detto Francesco Acerbi, difensore dell’Italia, dopo la vittoria per 3-2 contro l’Olanda nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League: “Abbiamo cambiato tanti interpreti in campo, vincendo contro una squadra forte come l’Olanda. Siamo arrivati terzi e ovviamente volevamo la finale per il primo posto, ma non bisogna dimenticare il percorso positivo fatto fin ad ora. Sono contento del cambio generazionale, è logico che ci sia. Servono ragazzi giovani che abbiano voglia di emergere, dando loro la fiducia giusta anche nei momenti di difficoltà. Adesso – conclude Acerbi ai microfoni di Rai Sport – ci riposeremo un po’, poi penseremo alle qualificazioni per il prossimo Europeo”.