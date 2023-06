Highlights e gol Indonesia-Argentina 0-2, amichevole 2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 81

Il video con gli highlights e i gol di Indonesia-Argentina 0-2, amichevole estiva delle nazionali che si è giocata lunedì 19 giugno alle ore 14.30 nel paese asiatico. La nazionale campione del mondo, orfana di Messi e di altre stelle, non ha particolarmente brillato, ma ha comunque vinto grazie ai gol di due ex Serie A come Leandro Paredes e Cristian Romero, sufficienti per portare a casa la vittoria. Di seguito ecco le immagini salienti.