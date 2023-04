Benfica-Inter, arbitro Oliver: Buffon lo accusò di avere un bidone al posto del cuore

Designata la terna arbitrale che dirigerà la sfida tra Benfica e Inter di Champions League, valevole per l’andata dei quarti di finale della competizione. Sarà Michael Oliver il direttore di gara: 38 anni e tra i più quotati a livello UEFA, divenne noto in Italia qualche anno fa, dopo la dubbia direzione della sfida tra Real Madrid e Juventus nel 2018, in cui fischiò un calcio di rigore ai blancos nel recupero. In quella gara si accesero gli animi con il capitano Gigi Buffon che lo etichettò come ‘bidone dell’immondizia’, scena che poi divenne il centro di diverse discussioni in Italia.