Atp 250 Hong Kong 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 1 gennaio

Nella mattinata di domani, 1 gennaio, si apre l’Atp 250 di Hong Kong 2024. Alle 7 di mattina italiane, apre il programma sul centrale la sfida tra la testa di serie Djere e il classe 2005 Shang. Sempre sul centrale Ruusuvuori avrà Bonzi e Van De Zandschulp il giapponese Mochizuki. Sul campo 1, Kotov sfida Borges dopo due match di qualificazioni. Ecco il programma completo della giornata.

CENTRE COURT

ore 7 Shang vs (7) Djere

a seguire Ruusuvuori vs Bonzi

a seguire (WC) Mochizuki vs Van De Zandschulp

COURT 1

terzo match dalle 5 Kotov vs Borges