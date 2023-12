Messa in tv domenica 31 dicembre: programma, orari, canale e diretta streaming

Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di domenica 31 dicembre. Sono svariati gli appuntamenti che saranno trasmessi nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, la Messa andrà in diretta su Rai Uno. Disponibile anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5, invece, l’appuntamento è fissato per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) i fedeli possono assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. Diretta streaming diffusa sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Di seguito ecco la programmazione completa.

IL PROGRAMMA COMPLETO

RAI UNO



ore 10:55 – Santa Messa

CANALE 5



ore 10 – Santa Messa

TV2000



ore 07:00 – Santa Messa

ore 08:30 – Santa Messa

ore 18:00 – Rosario in diretta da Lourdes

ore 19:00 – Santa Messa

ore 20:00 – Il Santo Rosario