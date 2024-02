Atp 250 Doha 2024: un ottimo Zeppieri cede a Ruusuvuori in due set

Si ferma al primo turno la corsa di Giulio Zeppieri nell’Atp 250 di Doha. L’azzurro, in main draw dopo i successi con Nawaf e Dzhumur nelle qualificazioni, cede a un buon Ruusuvuori. 7-6(2) 7-5 il punteggio a favore del finlandese, perfetto nel tie-break del primo set e bravo a sfruttare le poche occasioni concesse da Zeppieri nel secondo. Sono solo quattro le palle break a cui si è esposto il romano, otto, di cui sette salvate, quelle del classe 1999 di Helsinki. Ruusuvuori avanza agli ottavi di finale, dove affronterà O’Connell, che ha battuto 6-4 6-4 la testa di serie numero 6 Struff.

TABELLONE AGGIORNATO

LA PARTITA

Primo set molto rapido e dall’andamento piuttosto lineare. Protagonisti i servizi con Ruusuvuori che serve il 72% di prime e ne ottiene il 18 punti su 23. Buono anche il rendimento sulla seconda (6/9). Zeppieri serve meno prime, 63%, ma vince 18 punti su 20. Il risultato del primo parziale è un inevitabile tie-break. Tie-break in cui il finlandese scappa subito sul 5-0 per poi chiudere il set iniziale 7-6(2) dopo 46 minuti.

Avvio di secondo set subito in salita per Zeppieri, che perde il servizio in apertura alla prima palla break concessa. L’azzurro è bravo a reagire e a conquistarsi tre palle break nel game successivo, ma Ruusuvuori riesce a salvarle tutte e tre portando il gioco ai vantaggi. Vantaggi dove il finlandese salva un’altra palla dell’1-1 per poi confermare il break e salire 2-0. Nel quarto game Zeppieri si guadagna la quinta palla break del match. Questa volta l’azzurro è cinico e riporta il set on serve sul 2-2. Ruusuvuori va in difficoltà un’altra volta sul 4-3 Zeppieri e si trova sotto 0-40 per la seconda volta nel parziale. Come successo nel secondo game, il finlandese si esalta nelle difficoltà e, con cinque punti in fila, resta agganciato sul 4-4. Sul 5-5 Zeppieri salva palla break sul 30-40, ma ai vantaggi cede inaspettatamente la battuta mandando Ruusuvuori a servire per il match. Il finlandese non trema e chiude 7-6(2) 7-5 in un’ora e 47 minuti di gioco.