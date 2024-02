Boxe, Torneo di Qualificazione Olimpica Busto Arsizio 2024: azzurri al lavoro ad Assisi

Dal 3 all’11 marzo 2024 la grande boxe internazionale sarà di scena all’E-Work Arena di Busto Arsizio, dove avrà luogo il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica. I Giochi Europei di Cracovia 2023 hanno assegnato i primi pass del pugilato per le Olimpiadi di Parigi 2024 (Giordana Sorrentino 50 kg, Irma Testa 57 Kg, Salvatore Cavallaro 80 Kg e Aziz Abbes Mouhiidine 92 kg per l’Italia) e quella di Busto Arsizio sarà una nuova importante tappa in vista dell’appuntamento più atteso. L’evento assegnerà infatti ben 49 pass olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini) in 13 categorie di peso (7 maschili – 6 femminili), a fronte di circa 668 atleti partecipanti e provenienti da 114 paesi. Gli azzurri sono al lavoro in buona compagnia al Centro Nazionale di Pugilato ad Assisi, che sta ospitando più di 200 atleti (115 uomini, 106 donne) provenienti dai seguenti paesi: Algeria, Argentina, Azerbaijan, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada, Colombia, Croazia, Estonia, Finlandia,Francia, Irlanda, Italia, Kazakhstan, Kosovo, Marocco, Nigeria, Norvegia, Paraguay, Portogallo, Regno Unito, Serbia, USA, Svizzera, Malta, Mauritius, Venezuela. Questo raduno internazionale si concluderà il 27 febbraio, giorno inizierà la fase di trasferimento dei vari team verso la città bustocca dove il 3 marzo scatterà il World Qualifying Tournament. Dopo Busto Arsizio, l’ultima chance di qualificazione sarà il secondo Torneo Mondiale che assegnerà tra 20 e 23 pass alle donne (sulla base dei pass da riservare alla Francia) e tra 25 e 28 agli uomini (anche in questo caso sulla base dei pass ancora da riservare al paese ospitante) e si svolgerà a Bangkok a maggio.

21 pass olimpici alle donne

4 per i 50 kg

4 per i 54 kg

2 per i 57 kg

3 per i 60 kg

4 per i 66 kg

4 per i 75 kg

21 pass olimpici agli uomini

4 per i 51 kg

4 per i 57 kg

4 per i 63.5 kg

4 per i 71 kg

4 per gli 80 kg

4 per i 92 kg

4 per i +92 kg